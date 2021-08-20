Начальник Нацполіції Харківщини йде з посади
Очільник Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель повідомив про відставку
Про це він написав у Facebook.
Рубель пропрацював на посаді майже 9 місяців.
Він написав, що йому прийшов час рухатися далі. Очільник подякував усім, хто працював із ним впродовж цього часу.
Рубель побажав колегам нових здобутків, підтримки, взаєморозуміння з харків'янами.
- Нагадаємо, 10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.
- 11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.
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