Начальник Нацполіції Харківщини йде з посади

Про це він написав у Facebook.

Рубель пропрацював на посаді майже 9 місяців.

Він написав, що йому прийшов час рухатися далі. Очільник подякував усім, хто працював із ним впродовж цього часу.

Рубель побажав колегам нових здобутків, підтримки, взаєморозуміння з харків'янами.

Нагадаємо, 10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.

11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.