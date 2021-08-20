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Начальник Нацполіції Харківщини йде з посади

20 серпня, 2021 п'ятниця
10:45
Суспільство Андрій Рубель

Очільник Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель повідомив про відставку

Про це він написав у Facebook.

Рубель пропрацював на посаді майже 9 місяців.

Він написав, що йому прийшов час рухатися далі. Очільник подякував усім, хто працював із ним впродовж цього часу.

Рубель побажав колегам нових здобутків, підтримки, взаєморозуміння з харків'янами.

  • Нагадаємо, 10 серпня керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що подав рапорт про відставку і його задовольнили.
  • 11 серпня новим очільником Національної поліції України в Києві став ексначальник Нацполіції у Полтавській області полковник Іван Вигівський.

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Харківська область
відставка
Нацполіція
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