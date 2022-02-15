Очільник ОБСЄ Рау ініціює нові перемовини щодо безпеки в Європі
Голова ОБСЄ й МЗС Польщі Збігнєв Рау запропонував провести новий діалог щодо питань безпеки Європи
Про це він заявив на спільній преконференції з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає Укрінформ.
"Польське головування в ОБСЄ здійснює різні кроки для запобігання і зниження нинішнього рівня напруги. У цьому дусі ми запропонували ініціативу нового діалогу на тему європейської безпеки", - повідомив Збігнєв Рау.
За словами міністра, він розповів Лаврову про логіку цього проєкту, якому Польща надасть суттєвий пріоритет.
Збігнєв Рау зауважив, що метою започаткування нових перемовин є "зниження ризику конфронтації і зміцнення безпеки і стабільності на просторах ОБСЄ".
"Ми очікуємо, що ця ініціатива дозволить краще зрозуміти позиції усіх країн-учасників і покращити передбачуваність дій, а також зміцнити підходи до безпеки, неподільності безпеки і мирних відносин між країнами", - підсумував голова МЗС Польщі.
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