Очільник Роскосмосу Рогозін назвав приводом до Третьої світової війни удари по космічних апаратах

Про це він сказав у ефірі російського ТБ.

Рогозін додав, що удар по супутниках може стати приводом для воєнних дій.



"Треба мати на увазі, що руйнування чужого космічного апарату, це третя світова війна. Тобто це casus belli однозначно абсолютно", - заявив він.