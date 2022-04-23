Очільник Роскосмосу Рогозін назвав приводом до Третьої світової війни удари по космічних апаратах
Генеральний директор Роскосмосу Дмитро Рогозін вважає можливим початок Третьої світової війни через застосування протисупутникової зброї
Про це він сказав у ефірі російського ТБ.
Рогозін додав, що удар по супутниках може стати приводом для воєнних дій.
"Треба мати на увазі, що руйнування чужого космічного апарату, це третя світова війна. Тобто це casus belli однозначно абсолютно", - заявив він.
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