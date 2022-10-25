Очільник РПЦ Кирило назвав Путіна борцем з Антихристом
Патріарх Кирило відкрив 24-й з'їзд Всесвітнього російського народного собору промовою, в якій оголосив Володимира Путіна борцем з Антихристом
Про це повідомляє телеграм-канал Sota.
Згідно з логікою Кирила, Путін бореться проти однополярного світу, а той є проявом глобалізму. Суть цього явища – створення у світі умов появи одноосібного правителя, яким буде Антихрист. За його приходом, нагадав Гундяєв, настане кінець світу.
Одними з рис апокаліпсиса, що надходить, глава РПЦ назвав евтаназію, ЛГБТ-шлюби та генетичні експерименти
Зупинити все це, упевнений Кирило, може лише диктатура більшості, яка не надасть меншості (зокрема ЛГБТ) права голосу: саме це, на думку священика, і є справжня демократія.
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