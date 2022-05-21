Очільник сербської частини Боснії виступив проти запровадження антиросійських санкцій
Лідер боснійських сербів Мілорад Додік заявив президенту Євроради Шарлю Мішелю, що Боснія не має приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.
Додік, який є сербським представником міжетнічного президентства Боснії, що складається з трьох осіб, розповів про позицію боснійських сербів щодо війни в Україні та санкцій проти Росії.
"Я думаю, що для Боснії надзвичайно важливо зберігати нейтралітет. В умовах, в яких ми існуємо, для нас було б проблемою ввести будь-які санкції та приєднатися до санкцій ЄС чи глобальних санкцій", – сказав Додік на спільній пресконференції з Мішелем.
Додік зробив заяву від боснійських сербів, які підтримували тісні зв’язки з Росією.
"Окрім прояву солідарності з ЄС, я думаю, що ми можемо мати серйозні економічні наслідки, які будуть ще більшими в порівнянні з країнами ЄС, які мають механізми колективної безпеки", - сказав Додік.
Тристороннє президентство Боснії не висловило єдиної позиції щодо вторгення Росії, але її боснійські та хорватські очільники засудили розв'язання війни проти України та підтримали всі рішення ЄС.
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