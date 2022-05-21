Очільник сербської частини Боснії виступив проти запровадження антиросійських санкцій

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Додік, який є сербським представником міжетнічного президентства Боснії, що складається з трьох осіб, розповів про позицію боснійських сербів щодо війни в Україні та санкцій проти Росії.

"Я думаю, що для Боснії надзвичайно важливо зберігати нейтралітет. В умовах, в яких ми існуємо, для нас було б проблемою ввести будь-які санкції та приєднатися до санкцій ЄС чи глобальних санкцій", – сказав Додік на спільній пресконференції з Мішелем.

Додік зробив заяву від боснійських сербів, які підтримували тісні зв’язки з Росією.

"Окрім прояву солідарності з ЄС, я думаю, що ми можемо мати серйозні економічні наслідки, які будуть ще більшими в порівнянні з країнами ЄС, які мають механізми колективної безпеки", - сказав Додік.

Тристороннє президентство Боснії не висловило єдиної позиції щодо вторгення Росії, але її боснійські та хорватські очільники засудили розв'язання війни проти України та підтримали всі рішення ЄС.