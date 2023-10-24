Очільника представництва Росії у Євросоюзі підозрюють у шпигунстві, - Spiegel

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel на підставі розслідування, проведеного спільно з низкою європейських ЗМІ, інформує "Радіо Свобода".

48-річний Кирило Логвінов акредитований як дипломат у постійному представництві Росії у Брюсселі. Рік тому він став тимчасовим керівником представництва та фактично заступником посла. З 2010 року до 2014 року він працював у посольстві Росії в Німеччині.

Бельгійська розвідка підозрює Логвінова та інших співробітників представництва Росії в ЄС у "секретній діяльності проти європейських інтересів". Інформацію про конкретні операції спецслужби не розголошують.

Підозри у можливій співпраці Логвінова із СЗР відомі з минулого року. Вперше вони з’явилися у публічному просторі завдяки матеріалу про діяльність російських агентів, опублікованому на порталі EU Observer. У цей час Логвінова ще не було призначено керівником представництва. Після появи публікації Європарламент скерував до Єврокомісії запит щодо можливих зав'язків її співробітників із Логвіновим. Єврокомісія спростувала усі підозри.

Випадок Логінова став темою проекту європейських ЗМІ під назвою Espiomats, присвяченого розслідуванню можливого російського шпигунства в Євросоюзі. Поряд із виданням Spiegel у розслідуванні бере участь бельгійська газета De Tijd, Expressen зі Швеції, Delfi з Естонії, LRT з Литви, VSquare та Frontstory з Польщі, ICJK зі Словаччини та центр "Досьє", заснований Михайлом Ходорковським.

За інформацією із дипломатичних кіл Євросоюзу, минулого року випадок Логвінова став предметом внутрішньої суперечки. Бельгійська розвідка наполягала на тому, щоб його внесли до списку агентів, які повинні були стати персонами нон-грата і вислані з країни. Однак Європейська зовнішньополітична служба (EAD) перешкодила цьому, ймовірно, через побоювання негативних наслідків для своїх представників у Росії.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні держави Євросоюзу вислали сотні співробітників російських посольств, які були акредитовані як дипломати. У Брюсселі персонами нон грата було оголошено 19 співробітників представництва Росії. Крім того, було вислано 21 співробітника посольства РФ у Бельгії. Німеччина оголосила персонами нон грата 40 співробітників російських дипмісій. Журналісти з’ясували, що для заповнення прогалин російські спецслужби змушені звертатися до білоруських колег, які в останні роки, як стверджується, активно зайнялися інфільтрацією Євросоюзу.

Бельгійська розвідувальна служба відмовилася коментувати інформацію ЗМІ. Кирило Логвінов та постійне представництво Росії в ЄС не відреагували на запит видання Spiegel та його партнерів із розслідування. Європейська зовнішньополітична служба заявила, що не висловлюється щодо окремих осіб, які мають дипломатичний статус. Однак у відповіді на запит ЗМІ зазначається, що EAD у тісній співпраці зі спецслужбами постійно стежить за можливими загрозами шпигунства.