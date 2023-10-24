Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Очільника представництва Росії у Євросоюзі підозрюють у шпигунстві, - Spiegel

Очільника представництва Росії у Євросоюзі підозрюють у шпигунстві, - Spiegel

24 жовтня, 2023 вiвторок
14:47
Світ шпигун

Бельгійська служба державної безпеки (VSSE) вважає тимчасового виконувача обов’язки керівника представництва Росії в Євросоюзі Кирила Логвінова агентом Служби зовнішньої розвідки

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel на підставі розслідування, проведеного спільно з низкою європейських ЗМІ, інформує "Радіо Свобода".

48-річний Кирило Логвінов акредитований як дипломат у постійному представництві Росії у Брюсселі. Рік тому він став тимчасовим керівником представництва та фактично заступником посла. З 2010 року до 2014 року він працював у посольстві Росії в Німеччині.

Бельгійська розвідка підозрює Логвінова та інших співробітників представництва Росії в ЄС у "секретній діяльності проти європейських інтересів". Інформацію про конкретні операції спецслужби не розголошують.

Підозри у можливій співпраці Логвінова із СЗР відомі з минулого року. Вперше вони з’явилися у публічному просторі завдяки матеріалу про діяльність російських агентів, опублікованому на порталі EU Observer. У цей час Логвінова ще не було призначено керівником представництва. Після появи публікації Європарламент скерував до Єврокомісії запит щодо можливих зав'язків її співробітників із Логвіновим. Єврокомісія спростувала усі підозри.

Випадок Логінова став темою проекту європейських ЗМІ під назвою Espiomats, присвяченого розслідуванню можливого російського шпигунства в Євросоюзі. Поряд із виданням Spiegel у розслідуванні бере участь бельгійська газета De Tijd, Expressen зі Швеції, Delfi з Естонії, LRT з Литви, VSquare та Frontstory з Польщі, ICJK зі Словаччини та центр "Досьє", заснований Михайлом Ходорковським.

За інформацією із дипломатичних кіл Євросоюзу, минулого року випадок Логвінова став предметом внутрішньої суперечки. Бельгійська розвідка наполягала на тому, щоб його внесли до списку агентів, які повинні були стати персонами нон-грата і вислані з країни. Однак Європейська зовнішньополітична служба (EAD) перешкодила цьому, ймовірно, через побоювання негативних наслідків для своїх представників у Росії.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні держави Євросоюзу вислали сотні співробітників російських посольств, які були акредитовані як дипломати. У Брюсселі персонами нон грата було оголошено 19 співробітників представництва Росії. Крім того, було вислано 21 співробітника посольства РФ у Бельгії. Німеччина оголосила персонами нон грата 40 співробітників російських дипмісій. Журналісти з’ясували, що для заповнення прогалин російські спецслужби змушені звертатися до білоруських колег, які в останні роки, як стверджується, активно зайнялися інфільтрацією Євросоюзу.

Бельгійська розвідувальна служба відмовилася коментувати інформацію ЗМІ. Кирило Логвінов та постійне представництво Росії в ЄС не відреагували на запит видання Spiegel та його партнерів із розслідування. Європейська зовнішньополітична служба заявила, що не висловлюється щодо окремих осіб, які мають дипломатичний статус. Однак у відповіді на запит ЗМІ зазначається, що EAD у тісній співпраці зі спецслужбами постійно стежить за можливими загрозами шпигунства.

  • На початку жовтня Федеральна служба розвідки (NDB) повідомила, що у Швейцарії перебуває 80 російських шпигунів – це одна п'ята частина всіх працівників спецслужб РФ у Європі.
Росія
ЄС
Шпигунський скандал
Бельгія
Читайте також:
27 жовтня, 2023 п'ятниця
ISW розповів, як великі втрати РФ біля Авдіївки вплинуть на ситуацію на фронті
Автор Олексій Голобуцький
27 жовтня, 2023 п'ятниця
"Слуга" Мазурашу хоче легалізувати "ухилянтів"
Артем Бондаренко та Ілкай Гюндоган (праворуч), Барселона - Шахтар
26 жовтня, 2023 четвер
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки "Барселоні"
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
27 жовтня
22:45
Джо Байден
Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю
22:12
Газпром
Болгарія звинуватила Угорщину і Сербію у фінансуванні "воєнної машини" Путіна
22:09
Південна Корея
Шкодять боєготовності та підривають дисципліну: в армії Південної Кореї заборонили одностатеві стосунки
21:59
Анвар Ель-Газі
Клуб Бундесліги розірвав контракт з футболістом, який підтримав Палестину, - ЗМІ
21:55
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ опрацьовують нову військову стратегію на наступний рік: це передумова для активних наступальних дій. Воєнні підсумки тижня
21:39
судно пройшло тимчасовим зерновим коридором
До портів Великої Одеси тимчасовим коридором під завантаження зайшли 11 суден, - Кубраков
21:31
Оновлено
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ заявив про початок сухопутної операції в Газі
21:30
Оновлено
Олег Царьов
У Ялті стріляли у колаборанта Царьова, ЗМІ пишуть про операцію СБУ
21:09
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, серед них Авдіївка та Мар'їнка
20:39
Оновлено
обстріл Херсона, 27.10.23
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: щонайменше 7 поранених
20:13
Матеуш Моравецький
Моравецький: партія влади сподівається отримати мандат на формування уряду
20:06
обов'язкова евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з трьох громад
20:04
Анджей Дуда
Датчик стеження, який знайшли у кортежі Дуди, могли встановити спецслужби РФ, - ЗМІ
20:03
OPINION
Віталій Бала
Без участі представників влади "спецоперації" мародерів були б неможливими
20:03
Огляд
Сцена з фільму "ШТТЛ"
Український слід "Королеви Боудіки": що подивитися на вихідних
19:50
Сектор Гази
Наземна операція в Газі буде тривалою: міністр оборони Ізраїлю пояснив, чому
19:45
Рустем Умєров
РФ підготувала інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова, - ГУР
19:28
Олександр Усик
Усик прилетів у Саудівську Аравію. Тут пройде бій Ф'юрі - Нганну
19:28
відновлення Херсонщини
Уряд збільшив зарплату працівникам "Армії відновлення" у 1,5 рази
19:22
Ексклюзив
Мішель заявив, що Україна обов'язково отримає 50 млрд євро від ЄС, - кореспондентка Еспресо
19:10
Інфографіка
ППО
ППО збила 3 російські ракети Х-59 над Миколаївщиною
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 611-го дня війни: в окупованому Севастополі підірвався протимінний російський катер, а словенська фірма таємно постачає в Україну безпілотники для спостереження
18:56
українські полонені
Близько 600 мешканців області перебувають у полоні РФ, - Запорізька ОВА
18:49
OPINION
Микола Княжицький
Нам треба створити Міністерство Любові українців до українців
18:49
Сімферополь
Партизани знайшли російську систему ППО неподалік Сімферополя
18:42
Ексклюзив
розмінування деокупованих територій
"Ситуація на десятиліття, постійно знаходимо вибухівку": голова Ізюмської РВА розповів про розмінування території
18:42
Ілюстративне фото
РФ атакувала з безпілотника Михайлівку на Херсонщині: поранено подружжя
18:35
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
Це наїзд на місцеве самоврядування: політолог Бобиренко про обшуки у в.о. мера Сум та в.о. мера Чернігова
18:32
Олексій Тандир
Суддю Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП з нацгвардійцем, залишили під вартою ще на 2 місяці
18:21
перше вересня, школа
Усі школи Вінниці відправили на карантин через спалах гепатиту А
18:14
Урсула фон дер Ляєн
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн
18:14
Литва білорусь кордон
Країни Балтії проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
18:13
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Хто така Мар’яна Безугла? Чому депутатка "Слуг Народу" посилає на смерть опозицію та свариться з журналістами?
18:03
Ексклюзив
Якщо зараз українська влада 2 млрд грн з марафону перекине за закупівлю зброї, це буде дуже мудро, - нардепка Геращенко 
17:57
поле, пшениця, зерно
У вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції
17:56
Ліонель Мессі (в центрі)
Роналдо закликав віддати "Золотий м'яч" Мессі
17:48
російські окупанти
Намагався купити малолітню дівчинку та побив її батька під час окупації Харківщини: військовому РФ оголосили підозру
17:41
монета "Українська мова"
"Відображає унікальність української мови": НБУ випустив срібну пам'ятну монету
17:41
Прапор США
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти ХАМАС
17:34
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
"Барселона" розпочала полювання на футболіста збірної України Циганкова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV