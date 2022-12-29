Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Очільники розвідки США та Британії розповіли, як намагались запобігти великій війні в Україні

Очільники розвідки США та Британії розповіли, як намагались запобігти великій війні в Україні

29 грудня, 2022 четвер
21:23
війна з Росією розбира військова колона

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Вашингтон та Лондон зробили незвичайний крок, оприлюднивши свою інформацію про плани Москви

Про це голова британської агенції GCHQ (Центр урядового зв'язку) сер Джеремі Флемінг говорив з головою американської розвідки Авріл Хейнс, як запрошений редактор програми Today на BBC.

Видання зазначає, що саме Авріл Хейнс зіграла ключову роль у розсекреченні та публікації секретних даних напередодні лютневого вторгнення. Цей незвичайний крок був покликаний стримати Росію і спростувати заяви її керівництва про те, що країна лише обороняється. "Ми, звичайно, намагалися протиставити свої дані тієї дезінформації, яку розповсюджувала Росія, - пояснює Хейнс. - Ми бачили, що Кремль намагається створити інформаційне тло для вторгнення, і хотіли спростувати це, допомогти людям зрозуміти, що це помилкова інформація".

Хейн зазначає, що розвідка змогла вплинути на ситуацію та зрозуміло, що її вплив був більшим на Заході, ніж в інших куточках світу.

У Росії, за її словами, ці зусилля "практично не дали результату" через жорсткий контроль Кремля над внутрішнім інформаційним простором. "Авторитарні держави мають таку асиметричну перевагу, оскільки вони жорстко контролюють інформацію, яку отримує їх населення", - вважає Хейнс.

Росія, за її словами, також намагалася скористатися відкритими каналами інформації на Заході, щоб просувати свій порядок денний та посилювати розбіжності в суспільстві. У результаті в деяких країнах почали вірити у надумані твердження Москви.

"Основні наративи Росії: США провокує конфлікт [в Україні], НАТО та Україна ставлять умови та загрожують Росії, і це, своєю чергою, змушує останню зайняти ту позицію, яку вона зайняла", - пояснює Хейнс.

Сам Джеремі Флемінг, який пропрацював у розвідці 30 років, назвав розсекречення даних "досить важким з усякого погляду", оскільки збирання цих відомостей вимагало великих зусиль. Але збирати таку інформацію немає сенсу, якщо її не можна застосувати.

Флемінг каже, що дав зелене світло оприлюдненню інформації, хоча більшість світу не цілком прийняла аргументи розвідки і не повністю повірила західній версії того, як розвиватиметься конфлікт.

Флемінг зазначив, що важливу роль у конфлікті відіграють приватні компанії: вони можуть, наприклад, надавати супутникові знімки, які підтверджували заяви розвідки про нарощування російських військ біля кордонів, або допомагати з кіберзахистом – цим займалися такі технічні гіганти, як Microsoft.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
США
Велика Британiя
пропаганда
Читайте також:
МКС
29 грудня, 2022 четвер
Аварія на МКС: NASA просить SpaceX врятувати астронавтів з пошкодженого корабля "Союз"
Олена Шуляк
27 грудня, 2022 вiвторок
Офіцер ЗСУ вимагає звільнити Шуляк з посади голови комітету містобудування ВРУ після її з'ясовувань стосунків у госпіталі з пораненим воїном
Дмитро Пєсков
28 грудня, 2022 середа
У Кремлі заявили, що "мирний план" має включати окупацію Росією чотирьох регіонів України
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.9
    Купівля 39.9
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 41.4
    Продаж 42.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
29 грудня
22:26
зерно
На Дніпропетровщині врожай збіжжя зібрали на третину менше, ніж роком раніше
22:21
Євген Пригожин
OCCRP визнав засновника ПВК "Вагнера" Пригожина "людиною року" в номінації "організована злочинність і корупція"
21:46
Троє загиблих і шість поранених: МВС розповіло про наслідки ракетного удару по Україні 29 грудня
21:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Масований російський ракетний обстріл, допомога Україні від Заходу та новорічна ніч у Польщі без феєрверків. Світові ЗМІ про Україну 29 грудня
21:15
Оновлено
на фото: уламок ракети
Міноборони і ЗСУ про нібито падіння української ракети в Білорусі: "Не виключена провокація з боку РФ"
21:13
Король футболу Пеле
Помер легендарний бразильський футболіст Пеле
20:21
Ексклюзив
Шойґу і Герасімов
Герасімов і Шойгу можуть залишити Пригожина біля Бахмута, щоб той показав, який він полководець, - військовий експерт Мусієнко
20:14
російська армія, мобілізація
Нідерланди змінили умови надання автоматичного притулку росіянам - утікачам від мобілізації
20:09
Ексклюзив
окупанти орки
Окупанти в Маріуполі почуваються спокійно: попривозили свої родини під Новий рік і повідкривали дискотеки, - радник мера Андрющенко
20:07
Бен Ходжес
Ракети ATACMS – "саме те, що Україні зараз потрібно", - генерал Ходжес
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Руска йолка в Сербії. Подарунок з натяком?
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 309-го дня війни: українська ППО збиває 80% російських ракет, Жадан отримав медаль, а Британія виділить Україні мільярди
19:48
У 2023 році вийде документальний фільм про Стена Лі, творця Людини-павука
19:40
Китай коронавірус
В ЄС виступили проти обмежень на поїздки до Китаю попри спалах епідемії коронавірусу
19:36
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:34
електроенергія
У Києві рівень доступності електроенергії високий, є шанси днями повернутися до того, що був перед обстрілами, - гендиректор Yasno
19:19
Окупанти
Окупанти незаконно вивозять медпрацівників з Донецька до Маріуполя, а на Луганщині лікують понад 100 вагнерівців, - Генштаб
19:14
Володимир Зеленський
Президент України підписав Закон "Про медіа"
19:06
Ексклюзив
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
До весни у росіян закінчаться ракети, а далі вони зможуть виготовляти один залп на три місяці, - військовий експерт Світан
19:00
Огляд
Як приготувати смаколики без світла
Як приготувати смаколики без світла: ТОП-7 порад до новорічного столу
18:44
Міхеїл Саакашвілі
"Розвиток деменції внаслідок інтоксикації важкими металами": американський лікар у суді дав свідчення про стан Саакашвілі
18:30
росія іран
Домовленість про іранські ракети для РФ є, однак Тегеран ще розмірковує, - речник ГУР Юсов
18:25
Стівен Кінґ
Стівен Кінґ озвучив найзаповітніше бажання на новий рік
18:15
Кремінна
ЗСУ наблизилися до Кремінної, росіяни готуються оборонятися біля Луганська, - Генштаб
18:09
OPINION
Наталка Діденко
Недолюблений грудень
17:54
пошкоджена дорога
В Україні через війну пошкоджено або зруйновано понад 25 тис. км доріг
17:54
Павел Латушко
Напад Росії з території Білорусі цілком реальний, бо це стратегічна перевага Путіна – опозиціонер Латушко
17:53
Володимир Зеленський
Від початку повномасштабного вторгнення Зеленський провів 352 офіційні міжнародні телефонні розмови
17:52
Ексклюзив
Укрзалізниця, МОЗ, Лікарі без кордонів, потяг, евакуація
Евакуаційний потяг медпризначення вивіз із прифронтових територій 2,5 тис. пацієнтів, - координаторка проєктів "Лікарів без кордонів"
17:28
Анонс
“Історії війни”, 18:00. Ефект накопичення ракетного терору не діє. Росію чекає трибунал
17:23
Леонід Блаватнік став новим спонсором "Бабиного Яру"
Спонсором меморіального центру "Бабин Яр" став фонд сім'ї мільярдера Блаватніка
17:20
Гінтарас Багдогас Литва
Україна переможе до кінця 2023 року - полковник у відставці Багдонас
17:19
електронне посвідчення водія
Заміна посвідчення водія та отримання виписки про несудимість: у Дії тестують нові послуги
17:17
Оновлено
У Лукашенка заявили про падіння "української ракети" на території Білорусі
17:13
Зеленський та Байден
Зеленський на зустрічі з Байденом попросив танки та літаки, але згоди не отримав, – Politico
16:51
Голова Національної поліції України Ігор Клименко
У поліції розповіли, чи каратимуть порушників комендантської години в новорічну ніч
16:46
тіла загиблих цивільних
На деокупованих територіях чотирьох областей України виявили тіла 1116 загиблих цивільних
16:38
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко: консультації майбутніх послів у профільному комітеті ВР скасував зрадник-Янукович, маємо їх повернути
16:35
Ексклюзив
Окупанти взяли під охорону мости на трасі Маріуполь - Сімферополь, тому що очікують нашого контрнаступу, - радник мера Маріуполя Андрющенко
16:35
Олександр Хорунжий — ДСНС України
Унаслідок ракетних ударів росіян пошкоджено 28 обʼєктів, з них 10 - критичної інфраструктури, - ДСНС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV