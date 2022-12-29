Про це голова британської агенції GCHQ (Центр урядового зв'язку) сер Джеремі Флемінг говорив з головою американської розвідки Авріл Хейнс, як запрошений редактор програми Today на BBC.

Видання зазначає, що саме Авріл Хейнс зіграла ключову роль у розсекреченні та публікації секретних даних напередодні лютневого вторгнення. Цей незвичайний крок був покликаний стримати Росію і спростувати заяви її керівництва про те, що країна лише обороняється. "Ми, звичайно, намагалися протиставити свої дані тієї дезінформації, яку розповсюджувала Росія, - пояснює Хейнс. - Ми бачили, що Кремль намагається створити інформаційне тло для вторгнення, і хотіли спростувати це, допомогти людям зрозуміти, що це помилкова інформація".

Хейн зазначає, що розвідка змогла вплинути на ситуацію та зрозуміло, що її вплив був більшим на Заході, ніж в інших куточках світу.

У Росії, за її словами, ці зусилля "практично не дали результату" через жорсткий контроль Кремля над внутрішнім інформаційним простором. "Авторитарні держави мають таку асиметричну перевагу, оскільки вони жорстко контролюють інформацію, яку отримує їх населення", - вважає Хейнс.

Росія, за її словами, також намагалася скористатися відкритими каналами інформації на Заході, щоб просувати свій порядок денний та посилювати розбіжності в суспільстві. У результаті в деяких країнах почали вірити у надумані твердження Москви.

"Основні наративи Росії: США провокує конфлікт [в Україні], НАТО та Україна ставлять умови та загрожують Росії, і це, своєю чергою, змушує останню зайняти ту позицію, яку вона зайняла", - пояснює Хейнс.

Сам Джеремі Флемінг, який пропрацював у розвідці 30 років, назвав розсекречення даних "досить важким з усякого погляду", оскільки збирання цих відомостей вимагало великих зусиль. Але збирати таку інформацію немає сенсу, якщо її не можна застосувати.

Флемінг каже, що дав зелене світло оприлюдненню інформації, хоча більшість світу не цілком прийняла аргументи розвідки і не повністю повірила західній версії того, як розвиватиметься конфлікт.

Флемінг зазначив, що важливу роль у конфлікті відіграють приватні компанії: вони можуть, наприклад, надавати супутникові знімки, які підтверджували заяви розвідки про нарощування російських військ біля кордонів, або допомагати з кіберзахистом – цим займалися такі технічні гіганти, як Microsoft.

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