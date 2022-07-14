Очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес подала у відставку
Міністерка закордонних справ Бельгії Софі Вільмес прийняла рішення подати у відставку у звʼязку з сімейними обставинами
Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на заяву Вільмес.
Зазначається, що раніше у квітні міністерка пішла у довготривалу відпустку, аби дбати про свого чоловіка, якому діагностували важке захворювання.
"Хвороба мого чоловіка буде важкою битвою, яку я хочу вести разом із ним та нашими дітьми. Мої нинішні обов'язки в уряді не дозволяють мені це робити", - зазначила вона.
Король Бельгії Філіп І уже прийняв відставку Вільмес.
Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо висловив захоплення вибором, який зробила Софі Вільмес. Він також додав, що "ми на вашомуз Крістофером боці в цій битві".
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