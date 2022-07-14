Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на заяву Вільмес.

Зазначається, що раніше у квітні міністерка пішла у довготривалу відпустку, аби дбати про свого чоловіка, якому діагностували важке захворювання.

"Хвороба мого чоловіка буде важкою битвою, яку я хочу вести разом із ним та нашими дітьми. Мої нинішні обов'язки в уряді не дозволяють мені це робити", - зазначила вона.

Король Бельгії Філіп І уже прийняв відставку Вільмес.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо висловив захоплення вибором, який зробила Софі Вільмес. Він також додав, що "ми на вашомуз Крістофером боці в цій битві".