English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес подала у відставку

Очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес подала у відставку

14 липня, 2022 четвер
19:51
Світ Бельгія

Міністерка закордонних справ Бельгії Софі Вільмес прийняла рішення подати у відставку у звʼязку з сімейними обставинами

Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на заяву Вільмес.

Зазначається, що раніше у квітні міністерка пішла у довготривалу відпустку, аби дбати про свого чоловіка, якому діагностували важке захворювання.

"Хвороба мого чоловіка буде важкою битвою, яку я хочу вести разом із ним та нашими дітьми. Мої нинішні обов'язки в уряді не дозволяють мені це робити", - зазначила вона.

Король Бельгії Філіп І уже прийняв відставку Вільмес.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо висловив захоплення вибором, який зробила Софі Вільмес. Він також додав, що "ми на вашомуз Крістофером боці в цій битві".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Бельгія
Читайте також:
Мелітополь
13 липня, 2022 середа
Знищення командного пункту окупантів паралізує цілу дивізію, - головний редактор Defense Express Катков
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
13 липня, 2022 середа
Данілов назвав умову, за якої Україна припинить воювати з Росією
білорусь солдати лукашенко
13 липня, 2022 середа
Лукашенко вирішив вступити у війну проти України, але ще не знає як це зробити, - боєць ЗСУ Лапін
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.86
    Купівля 35.86
    Продаж 36.88
  • EUR
    Купівля 35.87
    Продаж 37.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
14 липня
21:18
Оновлено
Маріо Драгі
Прем'єр-міністр Італії Драгі подав у відставку, але президент країни Матарелла її не прийняв
21:06
Ексклюзив
Американська зброя для України
Зброя, яку постачають партнери в Україну, під контролем США, — експерт Defense Express Рябих
20:54
Ірпінь
Збитки Ірпеня від війни оцінюють у понад $900 млн
20:52
На фото: посол США в України Бріджит Брінк, Бородянка, Київська область
Після обстрілу Вінниці: посольство США просить своїх громадян їхати з України
20:34
Росіяни влучили ракетами у центр Вінниці, є загиблі
"Удар по військовому об’єкту". Представник Росії при ООН прокоментував ракетний обстріл Вінниці
20:20
вугілля
Китай планує скасувати заборону на імпорт вугілля з Австралії, – Bloomberg
19:54
ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов'янському напрямку, - Генштаб
19:53
Ексклюзив
Гуляйполе
Гуляйполе перебуває на лінії фронту та обстрілюється щодня, — голова територіальної громади Ярмак
19:43
Дональд Трамп
Трамп заявив про намір балотуватись у президенти США в 2024 році
19:40
президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса
Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса подав у відставку
19:30
Німеччина уряд
Рахунки за опалення в Німеччині зростуть втричі через скорочення імпорту російського газу, - регулятор
19:28
БМП Marder
"Обмінний фонд" зброї для України. У Німеччині модернізували 30 БМП Marder, загалом у планах 100 машин
19:27
Бабин Яр
У Києві створять військове кладовище поряд із урочищем Бабин Яр
19:27
білоруська контрабанда
Білорусь дозволила контрабанду підсанкційних товарів через свої кордони
19:21
На фото Збройні сили України
На Харківщині ЗСУ і Нацгвардія знищили російські артилерійські установки "Нона" і склад боєприпасів
19:16
Ексклюзив
ракетні системи США
Російська ППО дірява й нічого не може зробити з ракетами HIMARS, - військовий експерт Селезньов
19:14
Наслідки обстрілу у Вінниці
"Не помилка, а затверджена військова стратегія": Подоляк про удари РФ по Вінниці, Кременчуку, Часовому Яру і Харкову
19:00
Київ
На Миколаївщині знищено пункт управління і склад боєприпасів окупантів, - ОК "Південь"
18:49
Центренерго
Двох експосадовців Центренерго підозрюють у розтраті на понад 5,3 млн грн
18:43
Ексклюзив
Наслідки російського обстрілу, Вінниця
Ракетний удар по Вінниці забрав життя 22 людей, 115 поранено, - міський голова Моргунов
18:41
У Маріуполі бракує ліків: під особливою загрозою онкохворі, хворі на туберкульоз та цукровий діабет
18:33
пожежа на заводі "Сателіт"
Завод "Сателіт" у Маріуполі підпалили партизани, – радник мера
18:25
Байден підписав закон про ленд-ліз
США та Ізраїль підписали спільне зобов'язання щодо блокування ядерної програми Ірану
18:17
Велика Британія
У Британії відбувся другий тур виборів прем'єр-міністра. Кандидатів поменшало
18:00
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі і поранені
У Посольстві США в Україні прокоментували ракетний удар по Вінниці
17:53
газопровід
ЄС планує імпорт газу із Азербайджану, в обхід Росії
17:52
Ліна Костенко отримала Орден Почесного легіону
Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції
17:49
переговори України з Росією
Росія знову заговорила про переговори з Україною: нові умови без "денацифікації" та "демілітаризації"
17:47
Зеленський
Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" українським воїнам і рідним Героїв України
17:46
Транзит російських товарів до Калінінграда
Литва не буде сперечатися з Брюсселем щодо транзиту в Калінінградську область, - прем’єр-міністр
17:44
Азот, Сєверодонецьк
Запуск росіянами "Азоту" може призвести до техногенної катастрофи, — Гайдай
17:27
Ексклюзив
Ердоган Путін
У Туреччині побутує думка, що Захід руками українців воює з Росією, - експерт-міжнародник Дубовик
17:24
Латвія
Сейм Латвії ухвалив рішення про відмову від російського газу з 1 січня 2023 року
17:24
ППО С-300
У Білорусі зафіксували пересування вантажівок із ракетами для ЗРК "С-300". Мапа
17:23
Зеленський в Гаазі
Компенсація війни РФ може бути за рахунок їхніх активів, - Зеленський в Гаазі
17:19
Вікторія Спартц
Конгресвумен Спартц вкотре закликала "запровадити належний нагляд" за поставками зброї в Україну
17:19
У Twitter стався найтриваліший глобальний збій за останні роки
17:00
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
Росія в "добровольчі батальйони" може мобілізувати до 34 тис осіб, - військовий експерт Селезньов
16:57
Ірина Деха
Росіян та білорусів відсторонили від міжнародних змагань із важкої атлетики
16:55
Микола Патрушев
У The Washington Post назвали найбільш імовірного наступника Путіна
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV