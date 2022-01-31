Очільниця МЗС Британії Трасс анонсувала візит до України цього тижня
Міністерка МЗС Великої Британії Елізабет Трасс повідомила про приїзд до України цього тижня
Про це вона написала у Twitter.
"З нетерпінням чекаю візиту до України цього тижня для підтримки", - зазначила Елізабет Трасс.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що найближчим часом прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і відвідає кризовий регіон. Його супроводжуватиме Елізабет Трасс.
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