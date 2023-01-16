Про це повідомляє DW.

За словами Бербок, вона обговорила з головою МЗС України Дмитром Кулебою можливість створення спецтрибуналу, який би розпочав розслідування щодо керівництва Росії та притягнув його до суду.

"Потрібен трибунал, який міг би провести розслідування щодо російського керівництва та віддати їх під суд", - сказала Бербок у промові в Академії міжнародного права в Гаазі, де базується Міжнародний кримінальний суд.

"Це може бути суд, який спирається на український кримінальний кодекс, доповнений міжнародними елементами, розміщений за межами України та створений за фінансової підтримки партнерів, укомплектований прокурорами та суддями з різних країн, щоб забезпечити його неупередженість та легітимність", - розповіла Бербок.

У МЗС Німеччини пояснили, що новий спецтрибунал у Гаазі має стати доповненням до Міжнародного кримінального суду у випадках, коли той не може діяти через прогалину в правових нормах.

За словами Бербок, йдеться про встановлення "справедливості стосовно жертв, без якої неможливий мир". Вона наголосила, що йдеться про "людей у Бучі, Харкові та Маріуполі, жертв зґвалтувань, викрадень та вбивств".

Бербок також висловилася за реформування Римського статуту, який заснував Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

На її думку, правова база МКС має бути скоригована таким чином, щоб у майбутньому було можливе кримінальне переслідування за складом злочину "агресія". Для цього має бути достатньо, якщо держава, яка зазнала нападу, підпадає під юрисдикцію МКС. Вона наголосила, що агресія має переслідуватися " так само як геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини".

4 січня Анналена Бербок закликала світ не мовчати про воєнні злочини РФ і застерегла від пошуків компромісів з державою-агресоркою.

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