Очільниця ОБСЄ відреагувала на рішення РФ припинити місію на російсько-українському кордоні
Глава МЗС Швеції Анн Лінде, яка очолює ОБСЄ, висловила жаль через позицію РФ, яка не продовжить місію спостерігачів на російських КПП "Гуково" і "Донецьк"
Заява опублікована на сайті ОБСЄ.
"Я глибоко шкодую, що ми не змогли досягти консенсусу для продовження мандату місії спостерігачів через рішення РФ", - заявила Лінде.
Вона наголосила на необхідності повного виконання Мінських домовленостей і нагадала, що Мінський протокол 2014 року передбачає моніторинг українсько-російського кордону та верифікацію з боку ОБСЄ.
- Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.
- У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.
- У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ.
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