Очільниця ОБСЄ відреагувала на рішення РФ припинити місію на російсько-українському кордоні

Заява опублікована на сайті ОБСЄ.

"Я глибоко шкодую, що ми не змогли досягти консенсусу для продовження мандату місії спостерігачів через рішення РФ", - заявила Лінде.

Вона наголосила на необхідності повного виконання Мінських домовленостей і нагадала, що Мінський протокол 2014 року передбачає моніторинг українсько-російського кордону та верифікацію з боку ОБСЄ.

Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.

У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.

У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ.