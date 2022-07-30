Очолив окупаційний "відділ освіти" Куп'янського району: на Харківщині оголосили підозру колаборанту
На Харківщині в колабораціонізмі підозрюють очільника окупаційного "райвідділу освіти", який планував впроваджувати російську освіту на захоплених територіях України
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У березні 2022 року в тимчасово окупованому Куп'янську підозрюваний погодився співпрацювати з РФ. Він став "начальником відділу освіти Куп’янського району" в "тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області".
У червні колаборант з'їздив до "ЛНР" отримувати вказівки щодо запровадження навчання за російською програмою на тимчасово окупованих територіях України.
Прокуратура Харківщини заочно повідомила йому підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Зараз триває досудове розслідування.
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