Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

У березні 2022 року в тимчасово окупованому Куп'янську підозрюваний погодився співпрацювати з РФ. Він став "начальником відділу освіти Куп’янського району" в "тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області".

У червні колаборант з'їздив до "ЛНР" отримувати вказівки щодо запровадження навчання за російською програмою на тимчасово окупованих територіях України.

Прокуратура Харківщини заочно повідомила йому підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Зараз триває досудове розслідування.

28 липня на Херонщині прокуратура заочно оголосила підозру в пособництві РФ тероборонівцю, який передав росіянам дані про учасників ТрО, підтримав окупацію

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