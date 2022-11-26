Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Одеська область і сам обласний центр залишаються в пріоритетах ворога, попри посунення лінії фронту після деокупації правобережжя. Регіон має вихід до Чорного моря, де присутнє на бойовому чергуванні досить суттєве корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів. Крім того, досить системно піддається ракетно-дроновим атакам. Повітряні безпілотники з моря проводять розвідку та намагаються викривати ситуацію, в тому числі і вишукуючи системи протиповітряної оборони", - пишуть у "Півдні".

Проте у командуванні наголошують, що протидесантна оборона узбережжя організована попри малу імовірність ворожої висадки. Водночас можлива активність ДРГ з використанням водолазних груп противника.

"Сили та засоби оборони регіону зосереджені та організовані для забезпечення безпеки. В тому числі із проведенням бойових і навчальних заходів для підтримання готовності і реагування на виклики та загрози. Час від часу дії Сил оборони можуть супроводжуватися звуками бойової роботи, вибухами та пострілами. Пам’ятаємо, що поки в країні триває війна, треба бути уважними й пильними, довіряти Силам оборони України, але дбати про власну безпеку та безпеку близьких", - йдеться у зверненні.

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