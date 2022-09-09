Одесити зняли музикальний кліп-маніфест українських дітей
"Це ми!" - кавер-версія композиції "Courage to change" виконавиці Sia, на яку знято відеокліп в рамках творчого проєкту до Дня Незалежності України
Зйомки було проведено в Одесі, під час бойових дій в країні. Композиція та відеокліп є гучним маніфестом українських дітей, посланням дорослим усього світу щодо підтримки України в героїчній боротьбі проти російських окупантів. Це пісня про те, що попри жорстоку та несправедливу війну, українські діти залишаються щирими та сповненими любові до життя. Що увага світової спільноти сьогодні має бути спрямована на дітей, які потребують захисту — маленьких українців.
Творча команда проєкту щиро сподівається, що даний відеокліп, як і композиція, стане джерелом натхнення для жителів України, які прагнуть вільного майбутнього для дітей та захищають їх від жахів війни.
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