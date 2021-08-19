Одеська облрада не підтримала ініціативу назвати вулицю на честь художника Ройтбурда

Про це повідомляє Укрінформ.

Одеська облрада провалила голосування за ініціативу назвати вулицю на честь художника Ройтбурда.

Більшості членів облради не пітримали ініціативу.

У свою чергу, облрада присвоїла звання "Почесний громадянин Одеської області" очільниці благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерині Ножевниковій, яка організувала збір коштів і закупівлю понад 600 кисневих концентраторів для хворих на COVID-19.

За це рішення проголосували 70 із 84 депутатів облради.

Нагадаємо, на 60-му році життя помер український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

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