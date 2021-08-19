Одеська облрада не підтримала ініціативу назвати вулицю на честь художника Ройтбурда
Одеська облрада не підтримала ініціативу назвати одну з вулиць міста на честь художника та директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня
Про це повідомляє Укрінформ.
Одеська облрада провалила голосування за ініціативу назвати вулицю на честь художника Ройтбурда.
Більшості членів облради не пітримали ініціативу.
У свою чергу, облрада присвоїла звання "Почесний громадянин Одеської області" очільниці благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерині Ножевниковій, яка організувала збір коштів і закупівлю понад 600 кисневих концентраторів для хворих на COVID-19.
За це рішення проголосували 70 із 84 депутатів облради.
- Нагадаємо, на 60-му році життя помер український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.
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