Одеська ППО працює дуже добре, рахунок по літаках 7:0, – ОВА

Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив ввечері 30 квітня в етері телемарафону.



"Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по літаках ворожих 7:0 на користь Одеси. Хочу зазначити, що відомо, звідки стріляли і звідки прилетіли ці крилаті ракети до Одеси, зокрема це територія тимчасово окупованого Криму. Це БРК "Бастіон", ракети типу "Онікс", – сказав Братчук.

В Одесі з 1 по 3 травня діятиме подовжена комендантська година.

Росіяни 30 квітня завдали ракетного удару по Одещині з тимчасово окупованого Криму й вивели з ладу злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту, унеможлививши її подальше використання.

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