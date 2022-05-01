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Головна війна з Росією Одеська ППО працює дуже добре, рахунок по літаках 7:0, – ОВА

Одеська ППО працює дуже добре, рахунок по літаках 7:0, – ОВА

1 травня, 2022 неділя
04:02
війна з Росією ППО

В Одеській ОВА запевнили, що місцева ППО працює дуже добре і громить російського суперника

Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив ввечері 30 квітня в етері телемарафону.

"Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по літаках ворожих 7:0 на користь Одеси. Хочу зазначити, що відомо, звідки стріляли і звідки прилетіли ці крилаті ракети до Одеси, зокрема це територія тимчасово окупованого Криму. Це БРК "Бастіон", ракети типу "Онікс", – сказав Братчук.

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Одеса
Одеська область
ППО
Одещина
Одеська ОДА
звіти
втрати Росії
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