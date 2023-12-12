Одеський художній музей відновлює роботу після ракетної атаки РФ 5 листопада

Про відкриття йдеться на сторінці музею у Facebook.

"Уже 15 грудня відбудеться наш, мабуть, найдовгоочікуваніший День відкритих дверей. Ми нарешті відновлюємо нашу роботу після влучання російської ракети біля музею. Дуже скучили, тож чекаємо на вас уже у цю п’ятницю о 12:00", - йдеться у повідомленні.

Музей запланував для відвідувачів екскурсії, а також виставки Марґіт та Романа Сельських "Сонце Заходу / Sol Occidens", Володимира Семківа "Радість" і Бориса Айзенберга "Квіти за відвалами".

Окрім того, в музеї працюватиме крамничка з сувенірами, де зокрема можна придбати мерч.