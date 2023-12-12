Одеський художній музей відновлює роботу після ракетної атаки РФ 5 листопада
Одеський національний художній музей знову відкриють для відвідувачів 15 грудня. Будівля дістала пошкодження внаслідок російського ракетного удару 5 листопада
Про відкриття йдеться на сторінці музею у Facebook.
"Уже 15 грудня відбудеться наш, мабуть, найдовгоочікуваніший День відкритих дверей. Ми нарешті відновлюємо нашу роботу після влучання російської ракети біля музею. Дуже скучили, тож чекаємо на вас уже у цю п’ятницю о 12:00", - йдеться у повідомленні.
Музей запланував для відвідувачів екскурсії, а також виставки Марґіт та Романа Сельських "Сонце Заходу / Sol Occidens", Володимира Семківа "Радість" і Бориса Айзенберга "Квіти за відвалами".
Окрім того, в музеї працюватиме крамничка з сувенірами, де зокрема можна придбати мерч.
- Унаслідок російської атаки по Одесі ввечері 5 листопада було пошкоджено будівлю національного художнього музею, який розташований у зоні охорони ЮНЕСКО.
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