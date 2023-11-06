Нічна атака на Одесу: від російських ракет постраждав художній музей, розташований у зоні охорони ЮНЕСКО

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що одеський музей постраждав від вибухів, спричинених ракетною атакою РФ, напередодні свого 124-річчя.

Фото: МКІП

Там пошкоджені 7 експозицій з творами сучасних художників. Також зіпсовано стіни пам’ятки архітектури, вибиті деякі шибки та скло. Наразі всі події в музеї скасовані.

Фото: МКІП

Працівники органів охорони культурної спадщини Одеської обласної військової адміністрації та Одеської міськради працюють на місці вибухів та фіксують пошкодження об'єкта, який розташовується в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: МКІП

Окрім Одеського національного художнього музею пошкоджень зазнали житлові будинки, які розташовувались навколо влучання ракети, пошкоджених об’єктів наразі нараховується близько 10.

Фото: МКІП

Водночас згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що на момент атаки більшу частину колекції художнього музею було евакуйовано напередодні. Зокрема, йдеться про так звані червону та жовту лінії.

Фото: МКІП

За словами голови ОВА, іншу частину експонатів сховали у сховищі. Полотна та картини нинішніх виставок не постраждали.



Кіпер додав, що наразі на території музею працює комісія з обстеження обʼєктів культурної спадщини.

Фото: МКІП