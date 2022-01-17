Одеський підприємець надіслав листа генсеку НАТО з пропозицією передати 5,3 га землі під військову базу Альянсу
Одеський приватний підприємець, громадський діяч та природозахисник Дем'ян Ганул пропонує НАТО 5,3 га землі у Кіровоградській області, які він отримав у спадок, для розміщення військової бази Альянсу
Про це підприємець написав у Facebook.
"Так сталося, що я маю право власності на понад 5 га землі у центральній частині України, яку отримав у спадок. У зв'язку з відкритим ринком землі, хочу передати вищезгадану ділянку блоку НАТО на безкоштовне довічне користування. Цільове призначення цілком підходить для розміщення військової бази Альянсу", - повідомив Ганул.
Підприємець додав, що заяву направлено на ім'я генерального секретаря НАТО - Єнса Столтенберга.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив збільшення військ Альянсу на східному фланзі, якщо Росія знову здійснить напад на Україну.
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