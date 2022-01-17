Одеський підприємець надіслав листа генсеку НАТО з пропозицією передати 5,3 га землі під військову базу Альянсу

Про це підприємець написав у Facebook.

"Так сталося, що я маю право власності на понад 5 га землі у центральній частині України, яку отримав у спадок. У зв'язку з відкритим ринком землі, хочу передати вищезгадану ділянку блоку НАТО на безкоштовне довічне користування. Цільове призначення цілком підходить для розміщення військової бази Альянсу", - повідомив Ганул.

Підприємець додав, що заяву направлено на ім'я генерального секретаря НАТО - Єнса Столтенберга.



