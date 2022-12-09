Один день війни - це місяць розмінування території, - радник міністра МВС Денисенко
Радник очільника МВС України Вадим Денисенко розповів, що розмінування деокупованих територій є дуже складною проблемою для України
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Вчора, на жаль, загинули четверо поліцейських. Це сталось на Херсонщині. Цей випадок доводить, що ситуація з розмінуванням неймовірно складна. Спершу на Київщині ми зрозуміли, яка це може бути проблема. Тепер ми бачимо, що ситуація з розмінуванням на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини теж дуже складна", - пояснив Денисенко.
Радник міністра МВС наголосив, що розмінування деокупованих територій є однією з найглобальніших проблем для України.
"Особливо складна ситуація з розмінуванням на Херсонщині. Там росіяни, відступаючи, свідомо залишали міни та розтяжки. Саме тому розмінування деокупованих територій є однією з найглобальніших проблем для України. Оскільки один день війни - це місяць важкої роботи для саперів", - додав він.
- 7 грудня на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися черкаські поліцейські. Четверо людей загинуло, за життя ще чотирьох борються лікарі.
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