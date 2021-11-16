Один з найдорожчих футболістів "Шахтаря" відновився від травми

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



Сьогодні, 16 листопада, "Шахтар" провів півгодинне фітнес-заняття та 40-хвилинне тренування для гравців, які не поїхали у свої збірні.



У загальну групу команди повернувся хавбек Педрінью. Бразилець працює нарівні з усіма та готується до матчу з "Рухом" в УПЛ. Півзахисник відновився від пошкодження, яке отримав у грі з "Ворсклою" (2:0) 23 жовтня.



Педрінью перейшов до "Шахтаря" минулого літа. "Гірники" заплатили "Бенфіці" 18 млн євро. З того часу 23-річний хавбек зіграв 14 матчів, забив 3 голи і віддав 2 асисти.



Transfermarkt оцінює бразильця у 17 млн євро - це один з найбільших показників у "Шахтарі".

3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".

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