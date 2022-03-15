Одна бригада ЗСУ - і ми погонимо ворога до Луганська, - Гайдай

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Київ".



"Одна військова бригада - і ми погонимо ворога до Луганська", - заявив Гайдай.

За словами очільника ОВА, уся Україна допомагає Луганській області, щодня надходять вагони конче потрібних речей та продуктів, втім є проблема з доставкою до громад через обстріли росіян.

"Маємо пальне, але через гатіння зброї, не можемо дістатися людей, яким так потрібна допомога. Ворог хоче смертей…Ми не дозволимо! ЗСУ не дозволять", - сказав він.