Одна бригада ЗСУ - і ми погонимо ворога до Луганська, - Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що найголовнішою потребою області є одна військова бригада
Про це він сказав у ефірі телеканалу "Київ".
"Одна військова бригада - і ми погонимо ворога до Луганська", - заявив Гайдай.
За словами очільника ОВА, уся Україна допомагає Луганській області, щодня надходять вагони конче потрібних речей та продуктів, втім є проблема з доставкою до громад через обстріли росіян.
"Маємо пальне, але через гатіння зброї, не можемо дістатися людей, яким так потрібна допомога. Ворог хоче смертей…Ми не дозволимо! ЗСУ не дозволять", - сказав він.
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