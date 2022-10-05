Про це в ефірі Еспресо заявив експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара.

"Потрібні одна-дві успішні операції українських збройних сил. Є певні обнадійливі новини з нашого південного фронту. Якщо вдасться нейтралізувати, знищити або оточити велике угруповання російських військ, як на мене, це буде фактичним колапсом і вони не будуть здатні вести бойові дії. Їм доведеться якимось чином заморозити ситуацію, або відходити, залишаючи принаймні Крим за собою. Це сакральна річ. Вони 300 тис. мобілізованих збираються набрати виключно для того, щоб утримати те, що відхопили від нас", - вважає він.