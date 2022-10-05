Одна-дві успішні операції ЗСУ призведуть до колапсу російської армії, - експерт з питань безпеки Хара
Одна-дві успішні військові операції України призведуть до того, що російська армія буде не здатна вести бойові дії - доведеться або заморожувати ситуацію, або відступати
Про це в ефірі Еспресо заявив експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара.
"Потрібні одна-дві успішні операції українських збройних сил. Є певні обнадійливі новини з нашого південного фронту. Якщо вдасться нейтралізувати, знищити або оточити велике угруповання російських військ, як на мене, це буде фактичним колапсом і вони не будуть здатні вести бойові дії. Їм доведеться якимось чином заморозити ситуацію, або відходити, залишаючи принаймні Крим за собою. Це сакральна річ. Вони 300 тис. мобілізованих збираються набрати виключно для того, щоб утримати те, що відхопили від нас", - вважає він.
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