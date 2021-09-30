Одного було замало: до Ради надійшло друге звернення щодо відставки Разумкова

Про це повідомила прессекретарка голови ВР Ольга Туній.

"Або фракція “Слуга народу” змінила свою позицію, або Голова фракції Давид Арахамія не дуже добре знається на парламентських процедурах. Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання Голови Парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії", - написала вона.

Туній наголосила, що тепер процедура відставки Разумкова запускається ще раз.

"Новий комплект підписних листів буде видано невідкладно", - повідомила вона.

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

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