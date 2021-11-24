Одного з найкращих футболістів світу засудили на умовний термін
Кримінальний суд Версаля визнав форварда "Реалу" Каріма Бензему винним у шантажі та засудив до одного року в'язниці умовно
Карім Бензема визнаний винним в співучасті та в спробі шантажу. Зірку "Реала" засудили до одного року в'язниці умовно і штрафу у розмірі 75 тис. євро. Це максимально можливе покарання у даній справі.
Бензема був звинувачений у тому, що в 2015 році він діяв, як посередник, підбурюючи Вальбуена заплатити шантажистам, аби ті не виклали відеозапис інтимного характеру в мережу.
Через скандал із шантажем обидва гравця не потрапили в збірну Франції на Євро-2016. Бензема не викликався в національну команду аж до Євро-2020 та пропустив переможний чемпіонат світу-2018.
У нинішньому сезоні 33-річний француз є найрезультативнішим у "Реалі". У 16 матчах за мадридців він забив 14 голів та віддав 8 результативних передач. Карім Бензема є одним з фаворитів на нагороду "Золотий м'яч".
За збірну Франції Бензема зіграв 94 матчі та забив 36 голів.
- 31 березня повідомлялось, що Каріму Бензема загрожує 5 років в'язниці за шантаж партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена.
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