Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Борреля.

"Кремлю повністю бракує довіри, і ця заява про одностороннє припинення вогню не заслуговує на довіру. Саме Росія розпочала цю нелегітимну агресію. Коли агресор говорить про припинення вогню, я думаю, що реакція, яка приходить до нас усіх - це скептицизм перед обличчям такого лицемірства", - зазначив він.

Боррель додав, що наказ президента Росії Путіна схожий на спробу Москви "виграти час для перегрупування своїх військ". Тому глава дипломатії закликав до "конкретних дій на місцях", включаючи "повне припинення військових атак" та виведення Москвою військ і військової техніки з української території.

У вересні 2022 року голова російської православної церкви Кирил (Гундяєв) закликав мобілізованих у Росії йти на війну проти України й не боятись померти. "Христос воскрес – і ви воскреснете", – казав він.

Очільник Кремля Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу на Різдво 6-7 січня припинити вогонь на лінії фронту в Україні. На ці заяви відреагували радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк і секретар РНБО Олексій Данілов. "РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як "пропагандист війни". РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир’я" – цинічна пастка й елемент пропаганди", - написав Подоляк.

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