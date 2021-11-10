"Одягайтесь тепліше": синоптик Наталка Діденко попередила про низькі температури і поривчасті вітри

Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

"Над Україною - антициклон. Тому багато сонця. Проте здалеку помахала нам привітно зима - минулої ночі було морозно", - написала пані Діденко.

Вдень 11 листопада по всій Україні температура повітря коливатиметься від +3°C до +9°C.

"Завтра, 11 листопада, до низьких градусів приєднається поривчастий, часом сильний, явно некомфортний вітер. Через вітер відчуття холоду може бути сильнішим за фактичну погоду - одягайтеся тепліше!" - наголосила пані Діденко.

У більшості областей найближчої ночі буде до -9°C градусів. Найнижчу температуру - до -10°C - очікують на Луганщині та Харківщині.

Синоптик додала, що опадів упродовж поточного тижня не очікується, лише з 15 листопада може бути мокрий сніг у деяких областях і загальне похолодання.







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