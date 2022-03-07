Офіс генпрокурора оголосив у міжнародний розшук російського співака Баскова, - Венедіктова

Про це заявила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.



"У правовій державі представник органів правопорядку змушений приймати будь-які справедливі рішення без будь-яких винятків - рішення у частині вашого процесуального статусу винятком також не стане", - написала вона.



Генпрокурорка повідомила, що Микола Басков виправдовував і пропагував війну РФ проти України й Офіс генпрокурора не може цього проігнорувати.



"Адже ви добре розумієте (думаю, краще за нас в Україні), що ваш заклик, поширений у соціальних мережах - це мільйони "інфікованих" вашою "думкою" громадян РФ. Частина з них прийшла до нашої оселі з метою покінчити з нами, інші втратили своїх дітей, а хтось вам просто повірив і вирішив у руки взяти зброю", - наголосила вона.



Генпрокурорка нагадала слова Миколи Баскова про те, що РФ має право на індивідуальну чи колективну самооборону.



"Ви від кого, Миколо Вікторовичу, боронитися зібралися? Ви встигли ознайомитись із текстом публікації до моменту розміщення? Що ви знаєте про долю Луганська та Донецька? Бачу, ви досконало опанували навички комп'ютерної грамотності і навчилися прямо по-піонерському користуватися функцією "copy/paste". Нижче ваші слова, які, очевидно, вам хтось із кремлівських кабінетів переслав, а ви свідомо розмістили на своїй персональній сторінці: "Росія, визнавши ЛНР та ДНР, "має повне право взяти на себе захист цих республік". Яких республік? Луганськ і Донецьк - це Україна", - звернулася вона до співака.



За словами Ірини Венедіктової, українські прокурори вважають, що Микола Басков скоїв злочин і має бути ув'язнений.



"Більше того, український суд, вивчивши позицію слідства та прокуратури, дійшов висновку щодо можливості задоволення клопотання про ваш арешт. Для вас це у практичній площині означає, що у найближчому майбутньому ви будете затримані правоохоронними органами тієї країни, кордон якої ви перетнете", - додала генпрокурорка.



Вона порадила співаку шукати гарних юристів, оскільки його "друзі при владі порекомендують забути про цей безглуздий інцидент і продовжать красиво жити.



"Наше ж завдання дещо інше - показати всьому світу, що українські прокурори та судді діють виключно в рамках закону, надаючи підозрюваній особі всі можливості для здійснення свого захисту", - зауважила Ірина Венедіктова, пообіцявши, що суд буде чесним і справедливим.



Нагадаємо, 4 березня Офіс генпрокурора оголосив у міжнародний розшук російського режисера Нікіту Міхалкова, який підтримує війну Росії проти України.

5 березня Офіс генпрокурора оголосив у міжнародний розшук російського співака Олега Газманова, котрий також підтримує політику президента РФ Володимира Путіна щодо України.

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