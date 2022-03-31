Офіс Генпрокурора відкрив понад 3,4 тис. кримінальних проваджень проти російських військових, – Подоляк

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.



За його словами, наразі розпочато 3457 кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ, які скоюють злочини проти України. Провадження відкрили за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

"Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях", – йдеться в повідомленні.