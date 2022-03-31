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Головна війна з Росією Офіс Генпрокурора відкрив понад 3,4 тис. кримінальних проваджень проти російських військових, – Подоляк

Офіс Генпрокурора відкрив понад 3,4 тис. кримінальних проваджень проти російських військових, – Подоляк

31 березня, 2022 четвер
14:37
війна з Росією Михайло Подоляк

Станом на 31 березня в Україні Офіс Генерального прокурора розпочав 3457 кримінальних проваджень проти російських військовослужбовців

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, наразі розпочато 3457 кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ, які скоюють злочини проти України. Провадження відкрили за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

"Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях", – йдеться в повідомленні. 

  • Станом на 28 березня стосовно злочинної діяльності російської армії на українській території до Міжнародного кримінального суду звернулося 42 країни.
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Кримінал
окупанти
Офіс генерального прокурора
Михайло Подоляк
війна новини
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