Офіс генпрокурора зафіксував майже 30 тис. злочинів РФ проти України за час війни
Упродовж 2014-2020 років зареєстровано майже 30 тисяч кримінальних правопорушень, які стосуються війни Росії проти України
Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, повідомляє Радіо Свобода.
"Майже половина з них – за фактами терактів, кожне п’яте – щодо участі у НЗФ, кожне восьме – участі у терористичних організаціях, кожне п’ятнадцяте – щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, кожне двадцяте – щодо держзради, кожне п’ятдесяте – порушення законів та звичаїв війни. Направлено до суду більш ніж 6,5 тис.проваджень", – розповіла Венедіктова.
За її словами, у судах наразі перебувають близько 25% проваджень.
"За відсутності доступу до місць вчинення діянь, неможливості затримати підозрюваних, відмови Інтерполу оголошувати їх у розшук – виключно внутрішніх зусиль для притягнення до відповідальності вищих посадових осіб РФ недостатньо", – констатувала генпрокурорка.
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