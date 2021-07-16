Офіс генпрокурора зафіксував майже 30 тис. злочинів РФ проти України за час війни

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, повідомляє Радіо Свобода.

"Майже половина з них – за фактами терактів, кожне п’яте – щодо участі у НЗФ, кожне восьме – участі у терористичних організаціях, кожне п’ятнадцяте – щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, кожне двадцяте – щодо держзради, кожне п’ятдесяте – порушення законів та звичаїв війни. Направлено до суду більш ніж 6,5 тис.проваджень", – розповіла Венедіктова.

За її словами, у судах наразі перебувають близько 25% проваджень.

"За відсутності доступу до місць вчинення діянь, неможливості затримати підозрюваних, відмови Інтерполу оголошувати їх у розшук – виключно внутрішніх зусиль для притягнення до відповідальності вищих посадових осіб РФ недостатньо", – констатувала генпрокурорка.