Офіс президента розглядає проведення дострокових президентських виборів, - політолог
Політолог Володимир Цибулько вважає однією з причин відставки Дмитра Разумкова бажання Банкової провести позачергові президентські вибори, а для цього потрібна зміна законодавства
Таку думку він висловив в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.
“На Банковій вже давно є ідея провести позачергові президентські вибори, щоб продовжити ще на 5 років каденцію президенту Володимиру Зеленському. За таких обставин потрібно змінити деяке законодавство, в тому числі і про посаду президента. Оскільки, якщо така відставка ініціюється зараз за чинним законом самим Зеленським, то він не має права брати участь в президентських виборах.” - пояснив Цибулько
Цибулько також зауважив, що причиною відставки спікера Верховної Ради може бути і бажання протягнути декілька законів разом. На думку політолога, Банкова спробує змінити законодавство напередодні саміту Україна - ЄС, але такі закони знову будуть не дієвими та не дуже символічними як і закон про імпічмент, або закон про референдум.
“Швидше за все, головною ідеєю Зеленського є девальвація всіх державних інституцій для того, щоб певна група олігархів замінила їх своїми бізнес-структурами. Такі речі є вбивством для держави.” - додав Цибулько
Цибулько також додав, що відставка Разумкова - це спроба створення тотального контролю над парламентом та зневага до будь-яких прав опозиції.
“Голосування по Стефанчуку було більш ніж показове і доводить те, що Банкова хоче контролювати парламент повністю. Спочатку “слуги” голосують за внесення питання, а потім голосують проти відставки. 60 голосів за відставку Стефанчука є тестовою перевіркою того, хто є в жорсткій опозиції до влади.” - додав Цибулько
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