Офіс президента розглядає проведення дострокових президентських виборів, - політолог

Таку думку він висловив в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.



“На Банковій вже давно є ідея провести позачергові президентські вибори, щоб продовжити ще на 5 років каденцію президенту Володимиру Зеленському. За таких обставин потрібно змінити деяке законодавство, в тому числі і про посаду президента. Оскільки, якщо така відставка ініціюється зараз за чинним законом самим Зеленським, то він не має права брати участь в президентських виборах.” - пояснив Цибулько



Цибулько також зауважив, що причиною відставки спікера Верховної Ради може бути і бажання протягнути декілька законів разом. На думку політолога, Банкова спробує змінити законодавство напередодні саміту Україна - ЄС, але такі закони знову будуть не дієвими та не дуже символічними як і закон про імпічмент, або закон про референдум.



“Швидше за все, головною ідеєю Зеленського є девальвація всіх державних інституцій для того, щоб певна група олігархів замінила їх своїми бізнес-структурами. Такі речі є вбивством для держави.” - додав Цибулько



Цибулько також додав, що відставка Разумкова - це спроба створення тотального контролю над парламентом та зневага до будь-яких прав опозиції.



“Голосування по Стефанчуку було більш ніж показове і доводить те, що Банкова хоче контролювати парламент повністю. Спочатку “слуги” голосують за внесення питання, а потім голосують проти відставки. 60 голосів за відставку Стефанчука є тестовою перевіркою того, хто є в жорсткій опозиції до влади.” - додав Цибулько

Нагадаємо, 5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова

4 жовтня у Верховній Раді запущено процедуру відкликання спікера парламенту з посади

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що звільнення та призначення нового спікера ВР замість Дмитра Разумкова парламент розгляне не раніше середи, 6 жовтня.