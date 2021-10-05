Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань
Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова
Про це передає Еспресо.TV.
Парламентарі на два дні відсторонили Разумкова від ведення засідань ВР.
За проголосували 240 депутатів.
Як відомо, відсторонення ініціювали "слуги народу" та групи "За майбутнє" і "Довіра".
Голова партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Разумков не дотримався вчора, 4 жовтня, вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.
"Вважаємо, що вказаними діями головами Верховної Ради знехтував правом депутатських фракцій вносити пропозиції до тижневого розпорядку", – заявив він.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- У Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в монобільшості зібрали близько 190 підписів за відставку Разумкова, а питання його звільнення та призначення нового спікера парламент розгляне не раніше 6 жовтня.
- Речниця "Слуги Народу" заявила, що за відставку Разумкова зібрали 197 підписів, а Давид Арахамія прогнозує понад 240 голосів під час розгляду.
- 4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.38
Купівля 26.38Продаж 26.61
-
EUR
Купівля 30.51Продаж 30.92
- Актуальне
- Важливе