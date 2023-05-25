Про це розповів популярний шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль.

"Передайте, будь ласка, в Комісію державних нагород і геральдики та в Офіс президента, що писати російським псевдоісторичним шрифтом на нагородах і бойових прапорах під час війни – це дичина, так не має бути. Тим паче, коли в ЗСУ є новий правильний брендбук, який це регулює", - написав він у твітер.

Богдан Гдаль звернув увагу, що в оформленні геральдики новоствореного Корпусу морської піхоти використано російський шрифт "іжиця" Світлани Єрмолаєвої.

Фото: колаж Богдан Гдаль

Чому не використовують розроблений брендбук для ЗСУ

"Цей шрифт став вже візитівкою "русского міра", і використовується всюди, де росіяни хочуть підкреслити прив'язку до історії давньої Руси у своїй збоченій редакції. Всякі ЛНРи, БНРи використовують саме його", - каже шрифтовий дизайнер.

Фото: Гвардія наступу

Львівський пластун та український військовий Тарас Іщик, який один з тих, хто розробив офіційний брендбук для ЗСУ, у коментарях написав, що, на жаль, до керівництва держави в цьому питанні поки "не достукатися".

"У ЗСУ брендбук закладає церемонійний шрифт, але це, на жаль, не впливає на укази президента, які виходять після погодження з Комісією держнагород. Сподіваємось, колись там почують", - пише Іщик.

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Відзначимо, що в лютому цього року покращили брендбук ЗСУ, упорядкувавши його й урізноманітнивши. З’явилась детальна методичка про те, як оформлювати візуал – "Керівництво із використання графічного стилю у візуальній комунікації". Всередині неї усі кольори розписані по кодах, шрифти регламентовані, макети від візиток і до бордів.

"Ключове, що розміщено у брендбуці, – логотипи різних видів військ ЗСУ, – розповів Тарас Іщик. – Також там закріплені англомовні назви. Крім того, вміщено перелік сувенірної продукції. Також ми створили унікальний шрифт для нашого війська. Він сучасний і водночас має мілітарний вигляд. Це для зовнішньої комунікації. А шрифт "воля" створили для грамот та подяк".

Над фундаментальною розробкою стилю для Збройних Сил України працювала команда дизайнерів та комунікаційників, зокрема автор шрифту e-Ukraine Дмитро Растворцев, художники Віталій Гайдукович, Олекса Руденко, Орест Підлісецький та інші.

Фото: брендбук ЗСУ

Фото: брендбук ЗСУ

Як виник російський шрифт "іжиця"

У 1988 році гарнітуру цього шрифту на основі складального прямого півуставу Російської академії наук кінця 19 століття розробила Світлана Єрмолаєва. Шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль відзначає, що шрифт призначався для відтворення старослов'янських текстів в енциклопедіях та наукових статтях, але, оцифрований у 1992 ПараГрафом, з надзвичайною швидкістю поширився по всіх слов'янських країнах, що користуються кирилицею.

Про те, як цей шрифт став частиною державної символіки ще у 2021 році Богдан Гдаль пояснював в статті для Історичної правди "Шрифтова зрада". Зокрема, звертаючи увагу, що "іжиця" присутня на табличці Офісу президента, "кочуючи" від адміністрації одного президента України до іншого.

Фото: колаж Богдан Гдаль

"Шрифт "іжиця" у нас дуже люблять церковники, особливо, УПЦ МП, його використовують на сайтах, вивісках, етикетках, де треба якось підкреслити спільну "велику і неподільну історію" або "силу православ'я". Ну і за інерцією або незнанням він часом випливає і в проукраїнських сил. Бо ж імітує стиль руської доби. Підкреслю слово "імітує". Бо як правильно зауважив у своїй інформаційній довідці про цей шрифт один з найдосвідченіших українських шрифтових дизайнерів Віктор Харик, він є саме імітаційним. Бо не повторює історичні форми тих часів. А намагається їх імітувати на основі сучасних форм літер", - зазначив Богдан Гдаль.