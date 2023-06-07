Свою позицію Лапін оприлюднив у Facebook.

"Отже. З повною відповідальністю передаю слова своїх хлопців і від себе особисто заявляю: Ганна Маляр просто брехлива с*ка", - написав Лапін.

Офіцер розповів про те, як його підлеглі вручну копали позиції лопатами, які привозили волонтери

"Починаючи від лінії Новозванівка-Троїцьке (де частково були залишки позицій 2016 року), Воздвиженка-Криничне в напрямку Вискрива, біля с. Роти - це лінії і опорні пункти, які рили мої хлопці вручну. Лопати, ломи і т. д. - це те, що везли волонтери і купували за свій кошт... Одна лопата на чотири копачі мляяяяяя. А ще пригадую, як фурами ліс з Житомирщини передали. А рідна Волинь жодної колоди не прислала. Однією фурою керував водій з великими фаберже і заїхав аж на саме "О" (то не нуль, то взагалі очко)", - написав Лапін.

Офіцер також висловив бажання побачити принаймні на мапі ті укріплення, про які кажуть чиновники.

"Які ВЦА? ХТО із НИХ ср*тих чиновників хоча б на мапі покаже де і щось збудували? Юрій Бутусов, а ще пригадайте інтерв'ю з покійним Да Вінчі. Про те, що ніфіга не було. В мене навіть в бойовому наказі стояло половину особового складу на позиції, а інших - рити землю" - написав Лапін.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Лапіна

Раніше Маляр заявила у Telegram, що тривале утримання Бахмута стало можливим зокрема завдяки "зазделегідь підготовленим укріпленням".

"Вся місцевість довкола - це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - написала Маляр.

Фото: Telegram-канал Ганни Маляр