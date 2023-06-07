Офіцер ЗСУ звинуватив Маляр у брехні щодо "капітального" будівництва укріплень навколо Бахмута
Офіцер ЗСУ, ветеран АТО, депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Лапін розкритикував заступницю міністра оборони Ганну Маляр за слова про "капітальне будівництво" укріплень навколо Бахмута
Свою позицію Лапін оприлюднив у Facebook.
"Отже. З повною відповідальністю передаю слова своїх хлопців і від себе особисто заявляю: Ганна Маляр просто брехлива с*ка", - написав Лапін.
Офіцер розповів про те, як його підлеглі вручну копали позиції лопатами, які привозили волонтери
"Починаючи від лінії Новозванівка-Троїцьке (де частково були залишки позицій 2016 року), Воздвиженка-Криничне в напрямку Вискрива, біля с. Роти - це лінії і опорні пункти, які рили мої хлопці вручну. Лопати, ломи і т. д. - це те, що везли волонтери і купували за свій кошт... Одна лопата на чотири копачі мляяяяяя. А ще пригадую, як фурами ліс з Житомирщини передали. А рідна Волинь жодної колоди не прислала. Однією фурою керував водій з великими фаберже і заїхав аж на саме "О" (то не нуль, то взагалі очко)", - написав Лапін.
Офіцер також висловив бажання побачити принаймні на мапі ті укріплення, про які кажуть чиновники.
"Які ВЦА? ХТО із НИХ ср*тих чиновників хоча б на мапі покаже де і щось збудували? Юрій Бутусов, а ще пригадайте інтерв'ю з покійним Да Вінчі. Про те, що ніфіга не було. В мене навіть в бойовому наказі стояло половину особового складу на позиції, а інших - рити землю" - написав Лапін.
Фото: Facebook-сторінка Ігоря ЛапінаРаніше Маляр заявила у Telegram, що тривале утримання Бахмута стало можливим зокрема завдяки "зазделегідь підготовленим укріпленням".
"Вся місцевість довкола - це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - написала Маляр.
Фото: Telegram-канал Ганни Маляр
- За словами Маляр, на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ.
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