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На Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ, - Маляр

7 червня, 2023 середа
13:05
Війна з Росією Ганна Маляр

За добу 6 червня українські війська значно просунулися на Бахмутському напрямку. Ворог перейшов до оборони

Про це пише заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції", - заявила Маляр.

Вона додала, що епіцентром бойових дій наразі залишається Схід. Ворог продовжує стягувати свої резерви на Бахмутський напрямок з глибини для захисту. 

Заступниця міністра оборони також повідомила, що вагнерівці залишаються у тилових підрозділах, а бойові дії веде регулярна армія РФ. Росіяни залучають штурмові загони. 

Для оборони Бахмутського напрямку наші військові використовують заздалегідь підготовлені укріплення.

  • 5 червня Ганна Маляр заявила що ЗСУ на деяких напрямках перейшли до контрнаступальних дій, а також широким фронтом рухаються на Бахмутському напрямку, займаючи панівні позиції.
Ганна Маляр
Контрнаступ ЗСУ
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