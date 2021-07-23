Офіцери РФ привласнюють гроші для виплат окупаційним військам на Донбасі, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Командування ЗС РФ продовжує здійснювати посилений контроль за станом справ у з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ. Так, комплексна комісія ЗС РФ, яка перебуває на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях з початку поточного місяця, виявила ряд суттєвих недоліків під час перевірки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, комісією встановлено непоодинокі факти привласнення кадровими офіцерами ЗС РФ, які займають командні посади, значної частини коштів, призначених для виплати грошового забезпечення особовому складу підпорядкованих підрозділів. Також, в окремих підрозділах окупаційних військ виявлена невідповідність даних обліку особового складу.

"Наразі, у зв’язку з виявленими в 1, 2 АК порушеннями та недоліками, строки перебування комплексної комісії ЗС РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях продовжено", -йдеться в повідомленні.

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