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Офіцери РФ привласнюють гроші для виплат окупаційним військам на Донбасі, - розвідка

23 липня, 2021 п'ятниця
13:55
війна з Росією окупант

Офіцерами ЗС РФ, які займають командні посади, привласнили гроші для виплат окупаційним військам на Донбасі

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Командування ЗС РФ продовжує здійснювати посилений контроль за станом справ у з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ. Так, комплексна комісія ЗС РФ, яка перебуває на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях з початку поточного місяця, виявила ряд суттєвих недоліків під час перевірки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, комісією встановлено непоодинокі факти привласнення кадровими офіцерами ЗС РФ, які займають командні посади, значної частини коштів, призначених для виплати грошового забезпечення особовому складу підпорядкованих підрозділів. Також, в окремих підрозділах окупаційних військ виявлена невідповідність даних обліку особового складу.

"Наразі, у зв’язку з виявленими в 1, 2 АК порушеннями та недоліками, строки перебування комплексної комісії ЗС РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях продовжено",  -йдеться в повідомленні.

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ЗС РФ
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