Офіційний курс: долар на кінець тижня знизився в ціні

Про це йдеться в даних НБУ.



Cтаном на 4 листопада курс становив 26,24 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 5 листопада встановлено на рівні 30,28 грн/євро. Станом на 4 листопада курс складав 30,36 грн/євро.



На готівковому ринку 5 листопада станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,18 продають - по 26,28 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,35 - 27,30 грн/$.

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