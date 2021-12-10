Офіційний курс: долар падає в ціні третій день поспіль

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 10 грудня 2021 року встановлено на рівні 27,1013грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,6773 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:30, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,05 грн, продають - по 27,12грн.

Курс долара на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім днем.

На 8 грудня Національний банк України встановлював офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,33 грн/$.

Станом на 9 грудня курс гривні до американського долара перебував на рівні 27,21 грн/$.

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