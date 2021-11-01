Офіційний курс: долар почав тиждень зі здешевшання

Про це йдеться у даних НБУ.



Cтаном на 29 жовтня курс становив 26,33 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 1 листопада встановлено на рівні 30,60 грн/євро. Станом на 29 жовтня курс складав 30,50 грн/євро.



На готівковому ринку 1 листопада станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,31 продають - по 26,38 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,35 - 27,30 грн/$.





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