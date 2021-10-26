Офіційний курс: долар продовжує дорожчати

Про це йдеться у даних НБУ.



Cтаном на 25 жовтня курс становив 26,29 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 26 жовтня встановлено на рівні 30,57 грн/євро. Станом на 25 жовтня курс складав 30,58 грн/євро.



На готівковому ринку 26 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,40 продають - по 26,49 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,23 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,31 - 27,30 грн/$.

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