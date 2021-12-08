Офіційний курс: долар впав у ціні вперше за три тижні
На 8 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,33 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 8 грудня 2021 року встановлено на рівні 27,3317 грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,7277 грн за євро.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,25 грн, продають - по 27,34 грн.
Зазначимо, курс долара зростав в ціні з липня. Станом на 7 грудня долар зріс в ціні до максимуму з початку липня і дістався позначки 27,37 грн/$.
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