Офіційний курс: долар знову росте в ціні

Про це йдеться в даних НБУ.



Cтаном на 26 жовтня курс становив 26,35 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 27 жовтня встановлено на рівні 30,68 грн/євро. Станом на 26 жовтня курс складав 30,57 грн/євро.



На готівковому ринку 27 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,43 продають - по 26,50 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,33 до 26,44 грн/$, продажу - в межах 26,45 - 27,48 грн/$.

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