Офіційний курс: долар зріс до максимуму за п’ять місяців

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 26 листопада 2021 року встановлено на рівні 27,0256 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,3376 грн за євро.

На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,04 грн, продають - по 27,13 грн.

Так, долар зріс в ціні до максимуму з кінця липня.

Як відомо, наприкінці липня долар мав позначку 26,89 грн/$.

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