Офіційний курс: долар зріс в ціні до максимуму з початку липня
На 7 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,37 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 7 грудня 2021 року встановлено на рівні 27,3791грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,9055 грн за євро.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,26 грн, продають - по 27,34 грн.
- Як відомо, станом на 1 липня 2021 року курс долара перебував на позначці 27,23 грн/$.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.21
Купівля 27.21Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе