Офіційний курс: долар зріс в ціні до максимуму з початку липня

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 7 грудня 2021 року встановлено на рівні 27,3791грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,9055 грн за євро.

На готівковому ринку, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,26 грн, продають - по 27,34 грн.

Як відомо, станом на 1 липня 2021 року курс долара перебував на позначці 27,23 грн/$.