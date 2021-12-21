Офіційний курс долара в Україні зростає у ціні третій день поспіль

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 21 грудня 2021 року встановлено на рівні 27,2846 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,7661 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:30, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,15 грн, продають - по 27,24 грн.

Курс долара став на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім днем.

Станом на 20 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,24 грн/$.



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