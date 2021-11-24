Офіційний курс: гривня ослабла до долара

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 24 листопада 2021 року встановлено на рівні 26,8604 грн грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2354 грн за євро.

На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,88 грн, продають - по 27,00 грн.



Нагадаємо, станом на 23 листопада Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,66 грн/$.

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