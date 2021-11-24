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Офіційний курс: гривня ослабла до долара

24 листопада, 2021 середа
09:29
Економіка гроші

На 24 листопада Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,86 грн/$

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 24 листопада 2021 року встановлено на рівні 26,8604 грн  грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2354 грн за євро.

На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,88 грн, продають - по 27,00 грн.
 

  • Нагадаємо, станом на 23 листопада Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,66 грн/$.

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