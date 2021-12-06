Офіційний курс: НБУ встановив гривню на рівні 27,29

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 6 грудня 2021 року встановлено на рівні 27,2981 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,8277 грн за євро.

На готівковому ринку, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,25 грн, продають - по 27,32 грн.

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