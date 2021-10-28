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Головна Економіка Офіційний курс: ціна долара дещо знизилася

Офіційний курс: ціна долара дещо знизилася

28 жовтня, 2021 четвер
09:24

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 28 жовтня 2021 року на позначці 26,37 грн/$

Про це йдеться в даних НБУ.

Cтаном на 27 жовтня курс становив 26,41 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 28 жовтня встановлено на рівні 30,64 грн/євро. Станом на 27 жовтня курс складав 30,68 грн/євро.

На готівковому ринку 28 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,38 продають - по 26,45 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,15 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,38 - 27,30 грн/$.

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