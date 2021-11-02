Офіційний курс: ціна долара припинила зниження

Про це йдеться у даних НБУ.



Cтаном на 2 листопада курс становив 26,28 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 2 листопада встановлено на рівні 30,44 грн/євро. Станом на 1 листопада курс складав 30,44 грн/євро.



На готівковому ринку 2 листопада станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,33 продають - по 26,40 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,10 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,35 - 27,30 грн/$.



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