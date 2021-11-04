Офіційний курс: ціна долара знову знизилась
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 4 листопада 2021 року на позначці 26,29 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Cтаном на 3 листопада курс становив 26,29 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 4 листопада встановлено на рівні 30,36 грн/євро. Станом на 3 листопада курс складав 30,49 грн/євро.
На готівковому ринку 4 листопада станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,27 продають - по 26,33 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,35 - 27,30 грн/$.
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